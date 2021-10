Louis Diaz fue el agente que trabajó más tiempo encubierto en la historia de la DEA y estuvo entre los primeros hispanos que trabajó en el departamento del Tesoro. Participó en casos sonados relacionados con la mafia de drogas de Harlem, la heroína en Londres y organizaciones dependientes de Escobar en Colombia. En la organización antidroga le llamaban “Louie, el actor” y en el cine y la televisión -a la que también se dedicó, Louis Casal.

Lou explica su historia a partir de su padre, el asturiano Alfonso Díaz Canellada, que nació en La Habana, combatió en la guerra civil española en el lado republicano, logró salir de la cárcel franquista, se jugó la vida en la marina mercante durante la Segunda Guerra Mundial y atracó para construir su vida en Brooklyn.

Alfonso, el asturiano, fue un hombre duro que se aseguró de que su hijo, crecido en un barrio con gánsteres, quedara del lado de la ley. “Me daba palizas pero crio una fiera. En la calle no me podía nadie”, contó Louis Diaz que ha escrito su biografía “Dancing with the Devil: Confessions of an Undercover Agent”.

El infiltrado ahora vive entre España y Estados Unidos. Habla un buen español que, a veces, empasta con el inglés. Le gusta contarse y después de cada pregunta anuncia que viene una historia. Y es así.